ابنة الشهيد سليماني لترامب: أصبحت مهزوما ومعزولا

وكتبت زينب في حسابها عبر موقع "تويتر": "سيد ترامب، لقد قتلت والدي الجنرال الذي قاد الحرب المنتصرة ضد داعش والقاعدة، على أمل أن ينظر إليك على أنك بطل من نوع ما لكنك بدلا من ذلك مهزوم ومعزول ومكسور لا ينظر إليك كبطل، بل كشخص يعيش في خوف من أعداه".