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الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 09:48

إيران تتعهد بمتابعة محاكمة ترامب

إيران تتعهد بمتابعة محاكمة ترامب
وقال بهاروند في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس:"بكل تأكيد سنقوم بمتابعة قضية محاكمة ترامب ومسؤولي إدارته على الصعيد الدولي"، مشيرا إلى احتمال صدور لوائح أخرى تتضمن أشخاص تدرجهم طهران على قائمة الإرهاب الخاصة بها​​​.

وأضاف:"لا يحق لأي شخص من المدرجين في لائحة الإرهاب الإيرانية بإقامة علاقات كما لا يحق لأي مواطن مباشرة أو غير مباشرة مع إيران، أو إقامتهم علاقة ذات منفعة اقتصادية مع إيران.

وتابع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية والدولية لسبوتنيك:"سيتم ملاحقة الأشخاص المتورطين في اغتيال بطل إيران القومي الجنرال قاسم سليماني، ونحن بدورنا سنقوم بمتابعة جميع القضايا الأخرى، كما سنقوم بمتابعتها عن طريق المؤسسات الدولية والدول التي يربطنا بها اتفاقيات حقوقية وقضائية أيضا"، مؤكدا أن طهران ستبذل قصارى جهدها كي تتعاون معها دول العالم في هذا الصدد" وفي حال أن الأشخاص المطلوبين (المدرجين على قائمة الإرهاب الإيرانية) لم يقوموا بتعيين محامي لأنفسهم".

وأوضح:"إذا لم يقوم هؤلاء الأشخاص (المدرجين على قائمة الارهاب الايرانية)بتعيين محامي عبر الإنتربول أو لم يدافعوا عن أنفسهم قانونيا، سنطلب من الإنتربول الدولي والدول الأعضاء فيه بأن يقوموا بإحضارهم أينما وجدوا"، قائلا:"طبقا للالتزامات الدولية يجب على الدول إلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين وتسليمهم لإيران".

ولفت بهاروند الى إن القاء القبض على الأشخاص المطلوبين لإيران قد يتأخر، "لكن ليس لدينا أي شك بالنسبة لهذه المسألة ونحن نملك الكثير من الصبر وسنقوم بمتابعة عملنا بشكل منظم".

وذكر مساعد وزير الخارجية الإيراني " سنتابع هذا الموضوع إلى أن يتم معاقبة ترامب. يجب عليه دفع ثمن اغتياله القائد سليماني، علما أن ترامب نفسه اعترف بقيامه بهذا الاغتيال، وافتخر بفعلته هذه. وفي كلمته الأخيرة أيضا جدد اعترافه بذلك. وسنتمكن من معاقبة ترامب على ارتكابه هذه الجريمة التي هو نفسه اعترف بها"، مشددا على إنه"لا يمكن لأي شيء إبعاد المسؤولية عن عاتق الشخص الذي قام بعمل إجرامي لأن المجرم لا يتسطيع أن يبقى بدون عقاب، فهذا التخيل غير مقبول على الإطلاق (مرفوض رفضا باتا)".

وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء، إدراج كل من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، وعدد من المسئولين إلى قائمة العقوبات الخاصة بها.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان:" أن قائمة العقوبات الإيرانية تضمنت عددا من المسئولين الأمريكيين في إدارة ترامب، على رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، ووزير الدفاع السابق مارك إسبر، والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، والمبعوث الأمريكي السابق الخاص بإيران براين هوك، والمبعوث الحالي إليوت أبرامز، وآخرين".

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده في البيان: إن هذه الخطوة تأتي بسبب "انتهاكاتهم ضد حقوق الشعب الإيراني وارتكابهم أعمال إجرامية ودعم الإرهاب ما مثل تهديدا جديا على أمن المنطقة والعالم".وتأتي هذه العقوبات، بعد أيام من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و16 كيانا على خلفية صلتهم بإيران.
مصدر : وكالات
رقم : 911458
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