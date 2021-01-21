مادورو عن ترامب: لقد هزمناه

ورأى مادورو في بث على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن رحيل ترامب هو انتصار لفنزويلا.



وقال الرئيس الفنزويلي في هذا الصدد: "اليوم 20 يناير غادر دونالد ترامب، غادر غادر غادر. لقد هزمناه. وهذا نصر لفنزويلا. لقد غادر وحيدا.. هذا هو انتصارنا".