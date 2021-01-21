موسكو تخفف إجراء العزل الخاصة بفيروس كورونا

وقال عمدة العاصمة الروسية في مدونته، إن "وضع فيروس كورونا (في موسكو) يدعو للتفائل الحذر، حيث تم اكتشاف ما بين 2-4 آلاف حالة جديدة كل يوم، كما أن عدد الحالات الإسعافية قد انخفض بشكل كبير، ويتزامن ذلك مع زيادة معدلات التطعيم (ضد فيروس كورونا)".



وفي ظل ذلك قررت سلطات موسكو ابتداء من 22 يناير الجاري ما يلي:



تستأنف المتاحف والمكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى العمل في العاصمة الروسية. كما تمت زيادة الحد الأقصى لعدد المتفرجين في المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية من 25% إلى 50% من السعة الإجمالية.



تعود المعاهد المتوسطة والمؤسسات التعليمية والمدارس الرياضية والمرافق الترفيهية للأطفال التابعة لسلطة حكومة موسكو إلى ساعات العمل العادية، لكنه تقرر تمديد التعليم عن بعد للجامعات حتى فبراير المقبل.



تلغى القيود المفروضة على عمل مراكز ترفيه الأطفال وغرف الأطفال في مراكز التسوق والترفيه، ويسمح لهذه المراكز بالعمل على أن لا يزيد عدد الأطفال والبالغين المتواجدين فيها عن 50% من السعة الإجمالية.



وقبل ذلك كانت سلطات موسكو قد قررت في 14 يناير الجاري إلغاء التعليم عن بعد في المدارس، حيث تقرر أن يعود التلاميذ للدراسة الطبيعية اعتبارا من 18 يناير الجاري.