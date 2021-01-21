استئناف حركة الطيران بين قطر والإمارات

وأوضحت "القطرية" على حسابها على "تويتر"، أنها ستبدأ التحليق نحو إمارة دبي في 27 من يناير الجاري، فيما ستحلق نحو أبوظبي في الـ28 من الشهر نفسه.



وكذلك، أعلنت الاتحاد للطيران الإماراتية استئناف رحلاتها التجارية بين أبوظبي والدوحة من أبوظبي ابتداءً من 15 فبراير المقبل، شرط الحصول على الموافقات الحكومية.



وفي الـ8 من يناير الجاري، أعادت الإمارات فتح أجوائها أمام الطيران القطري، وذلك تنفيذاً لمخرجات المصالحة التي أعلنت في قمة العلا السعودية في الـ5 من الشهر الجاري.



كما أعادت البحرين والسعودية ومصر أيضاً، فتح أجوائها أمام الطيران القطري بموجب اتفاق المصالحة الخليجية.