الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 13:18

الدفاع التونسية تكشف محاولة إرهابيين لاستغلال الاحتجاجات

الدفاع التونسية تكشف محاولة إرهابيين لاستغلال الاحتجاجات
وقال البرتاجي خلال جلسة برلمانية لمناقشة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، إن المؤسسة الأمنية توفرت لديها معلومات عن تحرك عناصر إرهابية لاستغلال التحركات الليلية للقيام بعمليات إرهابية لضرب أمن واستقرار البلاد.

ولم يعط الوزير أي تفاصيل أخرى بشأن هوية الجماعة الإرهابية التي تنتمي لها هذه العناصر، فيما تحدث عن ضبط بعض العناصر التكفيرية مؤخرا، ومصادرة أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف حارقة كانت بحوزتها.

وفي سياق متصل، نفى البرتاجي استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات الأخيرة.

كما اعتذر وزير الدفاع التونسي، عن اتهام وافدين من مناطق داخلية بالمشاركة في الاحتجاجات في الساحل، بعد اعتراض من النواب.

ومنذ الخميس، تشهد عدة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجول ليلي، ضمن تدابير مكافحة كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف أكثر من 600 شخص بتهمة الشغب خلال الأيام الأربعة الماضية، فيما دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي كافة الأطراف الشعبية والمدنية والحزبية في بلاده إلى عدم الانجرار وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف وبث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة.

واندلعت مظاهرات بتونس العاصمة وبعض المدن الأخرى للمطالبة بالعمل والكرامة والإفراج عن المعتقلين، في أعقاب اشتباكات على مدى ليال وفي وقت تزيد فيه القيود المفروضة لاحتواء مرض كوفيد-19 من معاناة اقتصادية أوسع.
مصدر : وكالات
رقم : 911504
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
21 كانون الثاني 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
21 كانون الثاني 2021
ابنة الشهيد سليماني لترامب: أصبحت مهزوما ومعزولا
ابنة الشهيد سليماني لترامب: أصبحت مهزوما ومعزولا
21 كانون الثاني 2021
برلماني تونسي لـ"إسلام تايمز": الحكام المطبعين مع إسرائيل لن يجنوا إلا غضب شعوبهم
برلماني تونسي لـ"إسلام تايمز": الحكام المطبعين مع إسرائيل لن يجنوا إلا غضب شعوبهم
المراسلة معصومة فروزان
21 كانون الثاني 2021
اعتقال ترامب أصبح ممكناً بعد الإطاحة به
اعتقال ترامب أصبح ممكناً بعد الإطاحة به
المراسلة معصومة فروزان
21 كانون الثاني 2021
إسرائيل واختلاق الأكاذيب...الطلاب الفلسطينيون محرومون من التعلم!
إسرائيل واختلاق الأكاذيب...الطلاب الفلسطينيون محرومون من التعلم!
20 كانون الثاني 2021
شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟
شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟
20 كانون الثاني 2021
روحاني: إدارة ترامب ترحل اليوم ولم تحقق سوى الظلم والفساد
روحاني: إدارة ترامب ترحل اليوم ولم تحقق سوى الظلم والفساد
20 كانون الثاني 2021
ظريف: نرحب بدعوة قطر لحوار إيراني خليجي
ظريف: نرحب بدعوة قطر لحوار إيراني خليجي
20 كانون الثاني 2021
إيران تعلن فرض عقوبات على ترامب ومسؤولين بحكومته
إيران تعلن فرض عقوبات على ترامب ومسؤولين بحكومته
20 كانون الثاني 2021
المتحدث باسم النجباء: سنكسر الهيمنة الصهيونية على الاعلام
المتحدث باسم النجباء: سنكسر الهيمنة الصهيونية على الاعلام
19 كانون الثاني 2021
قائد الحرس الثوري: يدنا على الزناد
قائد الحرس الثوري: يدنا على الزناد
19 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو