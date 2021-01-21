صالح يهنئ بايدن ويدعوه لخطوات مهمة

وعبر صالح خلال رسالة تهنئته الى الرئيس بايدن عن تطلعه نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على تخفيف التوترات في المنطقة.



وقال في نص التهنئة: "الرئيس جوزيف بايدن..أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة تنصيبكم رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وأتمنى لكم ولنائب الرئيس هاريس كل التوفيق في مساعيكم القادمة بينما تعملون على تحقيق آمال وطموحات الشعب الأمريكي".



كما اعرب صالح عن امله في أن تصبح العلاقات بين العراق والولايات المتحدة أقوى في الأشهر والسنوات المقبلة، وأن يتمكن البلدان من رسم طريق مشترك نحو عراق ومنطقة أكثر ازدهاراً على أساس الاحترام المتبادل.



ويواجه الرئيس الاميركي الجديد مطلبا جماهيريا عراقيا باخراج القوات الاميركية من العراق، وخاصة بعد قرار البرلمان بضرورة اخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية.