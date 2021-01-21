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الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 13:42

العراق.. انتشار أمني مكثف حول المنطقة الخضراء وغلق بواباتها

العراق.. انتشار أمني مكثف حول المنطقة الخضراء وغلق بواباتها
وأفادت مصادر صحفية بأنه تم غلق البوابات الرئيسية للمنطقة الخضراء، بعد الحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين.

وكشف مصدر ان انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد.

وأشار المصدر إلى أن الضحايا من المواطنين، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقعي التفجيرين لنقل الجثث والجرحى إلى أقرب المستشفيات.

وطوقت الأجهزة الأمنية العراقية موقعي التفجيرين، كما قامت قوات الأمن باغلاق مدخل المنطقة الخضراء الذي تتخذه الحكومة الاتحادية مقرا لها وسط بغداد، بعد وقوع التفجيرين المتتالين.
مصدر : السومرية
رقم : 911510
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