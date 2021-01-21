في ذكرى عملية ‘‘غصن الزيتون‘‘ مسيرة منددة بتركيا

ووصف أحد المشاركين في المسيرة وهو نازح من عفرين، قيام تركيا بالسيطرة على المنطقة بـ”الجريمة”، وبرأيه فإنه يتوجب على المجتمع الدولي التدخل لإعادة السكان الأصليين إلى بيوتهم.



“الأمل” بالعودة ما زال لدى النازحين من عفرين، حسبما قال مشاركون آخرون بالمسيرة لعنب بلدي، وأشاروا إلى أن الاحتجاج على “احتلال” منطقتهم هو أقل ما يستطيعون فعله.



وبرأي أحد المشاركين، وهو من نازحي عفرين يقطن في حي الأشرفية بحلب، فإن “بقاء تركيا في المنطقة ليس معقولًا”، لأن التدخل الدولي “حتمي”.



وأضاف، “كنا نسمع عن إمكانية القيام بعمل عسكري لاسترجاع عفرين من قبل "قسد" ولكن هذا الحديث تلاشى مع مرور الوقت، ومن الممكن أن تخرج تركيا من عفرين ضمن تفاهمات يتم الاتفاق عليها مع الأطراف الضامنة لسوريا”.



وسيطر “الجيش التركي”، ضمن معركة “غصن الزيتون”، على مدينة عفرين، عقب معارك خاضها ضد “قسد”، انتهت في 18 من آذار عام 2018.



وأدت العملية العسكرية إلى نزوح أكثر من 137 ألف شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، في حين وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سرقة ونهب ممتلكات المدنيين في عفرين من قبل الجماعات المسلحة التي سيطرت على المدينة.



وأقامت تركيا، في المناطق الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي، مؤسسات مدنية ومشاريع خدمية متعددة، تديرها من خلال المجالس المحلية التي تدعمها في المنطقة، مبررة دخول قواتها بحماية حدودها من خطر حزب “العمال الكردستاني” المصنف إرهابيًا.