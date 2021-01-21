ارتفاع قياسي بعدد مصابي كورونا في جيش الاحتلال

وقالت صحيفة عبرية ،اليوم الخميس، إن هناك حاليا 1926 مصابا بالفيروس داخل الجيش.



وأضافت الصحيفة أن هناك 11 ألفا و549 جنديا وضابطا وموظفا في الجيش يخضعون للحجر الصحي المنزلي.



ولفتت إلى أنه جرى تطعيم 70 ألف من قواتهم حتى الآن باللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال تسجيل 8174 إصابة، بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 578 الفا و319 من بينها 4179 حالة وفاة، و82 ألفا و401 حالة نشطة (مصابون حاليون).



وأمس الأول، قررت السلطات الصهيونية تمديد الإغلاق المشدد الذي تشهده البلاد منذ 8 كانون الثاني الجاري حتى نهاية الشهر الجاري، بسبب استمرار ارتفاع أعداد الإصابات.



ويواجه الكيان الصهيوني معدلات إصابة مرتفعة بالوباء، إذ تجاوزت الإثنين الماضي، حاجز الـ10 آلاف إصابة يومية بكورونا، وهو أعلى تسجيل له منذ تفشي الوباء.