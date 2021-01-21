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الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 14:33

أميركا.. استمرار الاحتجاجات في عدة مدن ضد تنصيب بايدن

أميركا.. استمرار الاحتجاجات في عدة مدن ضد تنصيب بايدن
وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يرتدون ملابس سوداء ويغطون وجوههم ويحطمون النوافذ والباب الزجاجي لمكتب تابع للحزب الديمقراطي في مدينة بورتلاند ويرشون طلاء لرسم رمز للفوضويين على لافتة الحزب.

وكتُب على لافتة رفعها المحتجون ،أمس الأربعاء، "لا نريد بايدن. نريد الثأر من جرائم القتل التي ارتكبتها الشرطة والحروب الإمبريالية، والمذابح الفاشية".

كانت بورتلاند على مدى شهور مسرحا لاحتجاجات نشطاء الحقوق المدنية والفوضويين والمناهضين للفاشية الذين يعترضهم أحيانا مسلحون من اليمين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبدأت الاحتجاجات في الصيف ضمن مظاهرات خرجت في شتى أنحاء البلاد للتنديد بالعنصرية ووحشية الشرطة بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود توفي في منيابوليس في مايو أيار بعدما جثم شرطي على عنقه لتسع دقائق تقريبا.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت ثمانية أشخاص في بورتلاند للاشتباه في ارتكابهم جرائم تشمل الشغب وإشعال الحرائق، فيما اعتُقل اثنان في سياتل أحدهما بتهمة الاعتداء والآخر لتدمير الممتلكات.

وذكرت الشرطة في بيان أن بعض الأشخاص من مجموعة تضم نحو 150متظاهرا اشتبكوا مع قوات من الشرطة تقود دراجات هوائية قبل أن يتوجهوا إلى مقر الحزب الديمقراطي.

وفي سياتل، قالت الشرطة إن العديد من الأماكن تعرضت للتخريب ونشرت صورا للأضرار، من بينها ما لحق بمتجر يبدو أنه تابع لشركة أمازون جو.
مصدر : وكالات
رقم : 911527
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