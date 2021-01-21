الأردن يدين التفجير الانتحاري المزدوج في بغداد

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



كما أكد وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب العراق الشقيق ووقوفها معه في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه الشقيق، مشدداً على أن أمن البلدين الشقيقين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن العراق الشقيق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.



وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.



وكشف مصدر عراقي عن ان انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد.



وأشار المصدر إلى وجود ضحايا، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقعي التفجيرين لنقل الجثث والجرحى إلى أقرب المستشفيات.



وطوقت الأجهزة الأمنية العراقية موقعي التفجيرين، كما قامت قوات الأمن باغلاق مدخل المنطقة الخضراء الذي تتخذه الحكومة الاتحادية مقرا لها وسط بغداد، بعد وقوع التفجيرين المتتالين.