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الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 15:28

زنكنة: تدشين مصفاة ‘‘بيدبلند‘‘ مؤشر على هزيمة الحظر الأمريكي

زنكنة: تدشين مصفاة ‘‘بيدبلند‘‘ مؤشر على هزيمة الحظر الأمريكي
وفي تصريحه بمراسم تدشين مصفاة بيدبلند التي اقيمت اليوم الخميس عبر الفيديو برعاية الرئيس روحاني في مدينة بهبهان (بمحافظة خوزستان)، اضاف زنكنة "ان فريق ترامب كان يزعم بانه يستطيع من خلال سياسة الحصار ولاسيما حظره لصناعات النفط الايرانية، القضاء على اقتصاد البلاد، لكننا اصبحنا اقوى من السابق بينما سقط هؤلاء وذهبوا الى مزبلة التاريخ.

واكد زنكنة على ان مصفاة بيدبلند الجديدة، قادرة على استقطاب الغاز المصاحب للنفط الخام والحؤول دون احتراقه؛ متطلعا الى انجاز مشاريع مماثلة بحلول العام الجديد (الايراني – في 21 اذار 2021)، ليتم اخماد جميع الغازات المصاحبة للخام في البلاد.

وصرح الوزير الايراني ان وزارة النفط تعهدت بانجاز 17 مشروعا كيمياويا بقيمة استثمارية وقدرها 11.4 مليار دولار، وبسعة انتاج تبلغ 25 مليون طن، خلال العام الحالي (الايراني –ينتهي في 20 اذار 2021).

كما توقع زنكنة بان تحقق المصفاة الجديدة باعتبارها اضخم مشروع في مجال معالجة الغاز على صعيد المنطقة، عائدات تصل الى 1.5 مليار دولار سنويا.

واقيمت صباح اليوم الخميس، مراسم تدشين "مصفاة بيد بلند" للغاز في مدينة بهبهان (بمحافظة خوزستان - جنوب غربي البلاد)؛ برعاية الرئيس حسن روحاني، وهي اكبر مصفاة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الاوسط.

وقال المدير التنفيذي للمصفاة محمود امين نجاد، انه وبالرغم من الحظر الامريكي الجائر، فقد نجح المتخصصون من الايرانيين في انجاز هذا المشروع ليكون اكبر مصفاة للغاز على صعيد المنطقة.

واوضح امين نجاد، ان هذه المصفاة التي تجسد اقتدار الجمهورية الاسلامية وكفاءة المتخصصين الايرانيين، انشئت في غضون 36 شهرا فقط، وبتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات و400 مليون دولار.

واضاف، ان مصفاة بيد بلند للغاز قادرة على استقطاب جميع الغاز المصاحب للنفظ الخام في 3 محافظات : خوزستان وكهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) وبوشهر (جنوب)، ومن ثم تحويله الى الغاز المفيد.

وتابع، ان عمليات انشاء مصفاة بيد بلند، كلّفت مايزيد عن الف كم من انابيب نقل الغاز؛ وهو حاليا ثالث اكبر مشروع في العالم.
رقم : 911549
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