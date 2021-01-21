انفجار بغداد.. تأميد دولي على مواجهة الارهاب

فقد أدانت مصر الهجوميّن الإرهابييّن اللّذَين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من العراقيين.



وأكدت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم وقوف مصر إلى جانب العراق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كافة صور الإرهاب والتطرف.



كما ادان سفير الاتحاد الاوروبي التفجيرات وقال : أدين تجدد الاعتداءات البغيضة على العراق والعراقيين بأشد العبارات.



من جهته أدان أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين المزدوجين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم في منطقة الباب الشرقي، مما أدى إلى سقوط العشرات من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأن هذا التفجير الإرهابي هو عمل مشين يأتي في توقيت هام لا شك أنه يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الحكومة العراقية لاستعادة عافية العراق الأمنية وتلاحمه الوطني وترسيخ سيادته وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المأمول.



كما أدان الأردن التفجير الانتحاري المزدوج وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



وأكد السفير الفايز وقوف بلاده إلى جانب العراق في مواجهة كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه، مشددًا على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن العراق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.



وعبّر الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق وذوي الضحايا، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.



كما اعلن التحالف الدولي عن ادانته للتفجيرات وقال "نبعث تعازينا للمتضررين من هجوم بغداد اليوم، هذا مثال آخر على قيام الإرهابيين بقتل إخوانهم العراقيين وإيذاء أولئك الذين يسعون إلى السلام".



وأضاف "تواصل دعمها للحكومة العراقية، بناء على طلبها، في السعي لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق".



بدورها اصدرت السفارة الايرانية لدى العراق، بيانا دانت فيه التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس؛ وراح ضحيتهما عدد من المواطنين الابرياء في هذا البلد.



واعربت السفارة الايرانية في بيانها، عن تعاطفها مع عوائل ضحايا هذه الجرائم الارهابية، متمنية بالشفاء العاجل للمصابين.



كما جدد البيان الصادر عن السفارة الايرانية في بغداد اليوم، مواقف ايران المساندة دوما للحكومة والشعب العراقيين؛ والاستعداد لتقديم كافة المساعدات المحتملة.



وتطلعت السفارة الايرانية، بان تتمكن الجهات الامنية العراقية من القبض على الضالعين الرئيسيين في هذه الجرائم ومعاقبتهم باسرع وقت ممكن.



من جانبه فقد أدان الناطق بإسم أنصار الله ورئيس الوفد الوطني اليمني "محمد عبدالسلام" بشدة، التفجير المزدوج الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، مؤكدا حق الشعب العراقي في استعادة أمنة واستقراره وإخراج قوات الاحتلال الأمريكي.



وقال عبدالسلام في تغريدة له على "تويتر" ندين بشدة التفجير الدامي والإجرامي في بغداد، ونؤكد حق الشعب العراقي في استعادة أمنه واستقراره وإخراج قوات الاحتلال الأمريكي من بلاده".



واستنكرت دولة قطر بشدة التفجير المزدوج الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد وأوقع عشرات الشهداء والجرحى، مجددة موقفها الثابت من رفض الإرهاب والعنف مهما كانت أسبابه.



وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الحكومة القطرية تعرب عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة العراق وشعبه، وعن تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.



وفي وقت سابق اليوم، استشهد 28 شخصاً وأصيب 73 آخرون في هجوم مزدوج استهدف سوقاً شعبية في ساحة الطيران بوسط العاصمة بغداد.



وقالت الشرطة العراقية إن انتحارييْن اثنين فجّرا نفسيهما بعد ملاحقة الشرطة لهما في منطقة الباب الشرقي.



وقال الرئيس العراقي "برهم صالح"، إن التفجيرين الانتحاريين يؤكدان سعي الجماعات الإرهابية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة.



وأكد صالح أن الحكومة ستقف بحزم ضد المحاولات المارقة لزعزعة استقرار العراق.