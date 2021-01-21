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الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 16:07

قطر تدين تفجيرات بغداد الإرهابية

قطر تدين تفجيرات بغداد الإرهابية
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الحكومة القطرية تعرب عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة العراق وشعبه، وعن تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 28 شخصاً وأصيب 73 آخرون في هجوم مزدوج استهدف سوقاً شعبية في ساحة الطيران بوسط العاصمة بغداد.

وقالت الشرطة العراقية إن انتحارييْن اثنين فجّرا نفسيهما بعد ملاحقة الشرطة لهما في منطقة الباب الشرقي.

وقال الرئيس العراقي "برهم صالح"، إن التفجيرين الانتحاريين يؤكدان سعي الجماعات الإرهابية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة.

وأكد صالح أن الحكومة ستقف بحزم ضد المحاولات المارقة لزعزعة استقرار العراق.
مصدر : وكالات
رقم : 911557
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