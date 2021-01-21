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الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 16:17

اشتية: أبو مازن مرشح "فتح" للرئاسة ولدينا إجماع على هذا الأمر

اشتية: أبو مازن مرشح "فتح" للرئاسة ولدينا إجماع على هذا الأمر
وأفاد “التلفزيون العربي” الذي يتخذ من لندن مقرا له بأن رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية ذكر، في مقابلة ستنشر في ساعات متأخرة من اليوم الخميس: “الرئيس محمود عباس هو مرشح “فتح” للرئاسة ولدينا إجماع على هذا الأمر”.

ونقل مكتب اشتية، في تعليق أصدره على هذا الاقتباس، عن رئيس الوزراء قوله: “الرئيس أبو مازن مرشح “فتح” ومرشحي الشخصي، وأعتقد أن كل إخواني في اللجنة المركزیة لدیهم نفس الرأي، لكن بالنهایة الأمر له”.

وأصدر عباس (85 عاما) مؤخرا مرسوما بإجراء أول انتخابات تشريعية ورئاسية، وانتخابات للمجلس الوطني في عموم الأراضي الفلسطينية منذ عام 2006، بعد التوافق بهذا الشأن بين حركتي “فتح” و”حماس”.
مصدر : وكالات
رقم : 911558
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