الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 16:21

السفارة الايرانية لدى العراق تندد بالتفجيرين الارهابيين في بغداد

السفارة الايرانية لدى العراق تندد بالتفجيرين الارهابيين في بغداد
واعربت السفارة الايرانية في بيانها، عن تعاطفها مع عوائل ضحايا هذه الجرائم الارهابية، متمنية بالشفاء العاجل للمصابين.

كما جدد البيان الصادر عن السفارة الايرانية في بغداد اليوم، مواقف ايران المساندة دوما للحكومة والشعب العراقيين؛ والاستعداد لتقديم كافة المساعدات المحتملة.

وتطلعت السفارة الايرانية، بان تتمكن الجهات الامنية العراقية من القبض على الضالعين الرئيسيين في هذه الجرائم ومعاقبتهم باسرع وقت ممكن.

وافاد مراسل "ارنا" من بغداد، ان ساحة الطيران وسط العاصة العراقية، تعرضت ظهيرة اليوم الخميس الى تفجيرين ارهابيين سقط على اثرهما 28 قتيلا و73 مصابا؛ حسب الاحصائيات الصادرة عن مديرية الدفاع المدني العراقية.
رقم : 911559
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
21 كانون الثاني 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
21 كانون الثاني 2021
ابنة الشهيد سليماني لترامب: أصبحت مهزوما ومعزولا
ابنة الشهيد سليماني لترامب: أصبحت مهزوما ومعزولا
21 كانون الثاني 2021
برلماني تونسي لـ"إسلام تايمز": الحكام المطبعين مع إسرائيل لن يجنوا إلا غضب شعوبهم
برلماني تونسي لـ"إسلام تايمز": الحكام المطبعين مع إسرائيل لن يجنوا إلا غضب شعوبهم
المراسلة معصومة فروزان
21 كانون الثاني 2021
اعتقال ترامب أصبح ممكناً بعد الإطاحة به
اعتقال ترامب أصبح ممكناً بعد الإطاحة به
المراسلة معصومة فروزان
21 كانون الثاني 2021
إسرائيل واختلاق الأكاذيب...الطلاب الفلسطينيون محرومون من التعلم!
إسرائيل واختلاق الأكاذيب...الطلاب الفلسطينيون محرومون من التعلم!
20 كانون الثاني 2021
شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟
شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟
20 كانون الثاني 2021
روحاني: إدارة ترامب ترحل اليوم ولم تحقق سوى الظلم والفساد
روحاني: إدارة ترامب ترحل اليوم ولم تحقق سوى الظلم والفساد
20 كانون الثاني 2021
ظريف: نرحب بدعوة قطر لحوار إيراني خليجي
ظريف: نرحب بدعوة قطر لحوار إيراني خليجي
20 كانون الثاني 2021
إيران تعلن فرض عقوبات على ترامب ومسؤولين بحكومته
إيران تعلن فرض عقوبات على ترامب ومسؤولين بحكومته
20 كانون الثاني 2021
المتحدث باسم النجباء: سنكسر الهيمنة الصهيونية على الاعلام
المتحدث باسم النجباء: سنكسر الهيمنة الصهيونية على الاعلام
19 كانون الثاني 2021
قائد الحرس الثوري: يدنا على الزناد
قائد الحرس الثوري: يدنا على الزناد
19 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو