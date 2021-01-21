السفارة الايرانية لدى العراق تندد بالتفجيرين الارهابيين في بغداد

واعربت السفارة الايرانية في بيانها، عن تعاطفها مع عوائل ضحايا هذه الجرائم الارهابية، متمنية بالشفاء العاجل للمصابين.



كما جدد البيان الصادر عن السفارة الايرانية في بغداد اليوم، مواقف ايران المساندة دوما للحكومة والشعب العراقيين؛ والاستعداد لتقديم كافة المساعدات المحتملة.



وتطلعت السفارة الايرانية، بان تتمكن الجهات الامنية العراقية من القبض على الضالعين الرئيسيين في هذه الجرائم ومعاقبتهم باسرع وقت ممكن.



وافاد مراسل "ارنا" من بغداد، ان ساحة الطيران وسط العاصة العراقية، تعرضت ظهيرة اليوم الخميس الى تفجيرين ارهابيين سقط على اثرهما 28 قتيلا و73 مصابا؛ حسب الاحصائيات الصادرة عن مديرية الدفاع المدني العراقية.