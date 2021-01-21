ظروف قاسية يمر بها المعتقلون في سجن جو البحريني

وأوضحت الصائغ بان ظروف المعتقلين في العزل قاسية، مشيرة إلى أن أجواء الزنزانة باردة, ولا تنظيم لمواعيد العيادة، كما أن فترة الخروج للساحة الخارجية للتشمس محددة بـ 45 دقيقة، بالإضافة إلى تضييق وقت الاتصال للمتصلان فخراوي والعطية.



وحثت الصائغ إدارة السجن على إنهاء العزل و التعامل مع السجناء وفق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في البحرين.



يذكر أن الشيخ زهير عاشور انقطعت أخباره منذ ستة أشهر وقد رفضت السلطات الكشف عن مصيره، لكنه أجرى اتصالا تلفونيا بعائلته تحدث فيه عن ممارسات التعذيب التي يتعرض لها في العزل.