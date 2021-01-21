اتفاق اتصالاتي بين السلطات البحرينية والاحتلال الاسرائيلي

وتمهد هذه الخطوة لأول اتفاق تنقل (Roaming) مباشر لشركة اتصالات إسرائيلية مع شركة من البحرين للتصفح، باستخدام الجيل الخامس، كما انه أول اتفاق لتنقل زبائن شركة اتصال إسرائيليين، لاستخدام شبكة الجيل الخامس لأي شركة في الخارج.



والاتفاق متبادل يتيح للزائرين من كلا الطرفين باستخدام شبكة الجيل الخامس. ويأتي هذا الإعلان بعد أن وقعت شركة “بارتنر” اتفاقا مع شركة اتصالات إماراتية.



يذكر أن السلطات الخليفية وقعت اتفاقية التطبيع في سبتمبر الماضي في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق المهزوم دونالد ترامب، وقد تسارعت وتيرة التطبيع منذ تولي ولي العهد البحريني سلمان الخليفة لمنصب رئيس الوزراء خلفا لعم أبيه المقبور خليفة.