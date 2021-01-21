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الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 17:10

مقتل شخص واثنين من رجال الأمن السعودي في إطلاق نار بالرياض

ونقلت مصادر عن المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، قوله "إنه عند الساعة (00 : 02) من صباح يوم الثلاثاء، وأثناء مباشرة إحدى الفرق الأمنية بشرطة المنطقة بلاغا عن قيام مواطن بالعقد الرابع من العمر باحتجاز شقيق زوجته تحت تهديد السلاح، داخل وحدة سكنية بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض لخلافات عائلية بينهما، تعرضوا لطلقات نارية إثر مبادرة الجاني بإطلاق النار بكثافة وعشوائية من سلاح رشاش مما نتج عنه مقتل المواطن المحتجز واثنين من رجال الأمن، وإصابة رجل أمن بعيار ناري في الفخذ وهو بحالة صحية مستقرة".

وأضاف الكريديس، أنه "وبمتابعة الجاني تم رصد وجوده داخل مزرعة بهجرة الرفيعة (300 كم) شمال شرق منطقة الرياض، حيث تمت محاصرته والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وإصابته بعيار ناري بقدمه، وضبطت كمية من مادة الحشيش المخدر بحوزته، مؤكدا استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحق الجاني لإحالته إلى النيابة العامة السعودية.
مصدر : وكالات
رقم : 911568
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