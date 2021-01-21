'قسد' تعتقل 12 شخصا من قرى في ريف دير الزور

وفي دير الزور ايضا، اعتقلت "قسد" شابا نازحا يعمل حدادا بعد مداهمة مخيم للنازحين في قرية الصبحة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، دون معلومات عن أسباب اعتقاله.



وفي مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة فصائل "الجيش الحر" الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي افادت التنسيقيات بمقتل شخص إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه.



كما اعتقل مسلفحون تابعون لفصيل "سليمان شاه" الموالي لتركيا، طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً، بعد مداهمة منزل عائلتها في قرية "حج بلال" التابعة لبلدة الشيخ حديد غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.