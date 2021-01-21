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الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 19:13

عكرمة صبري: الاحتلال يستغلّ كورونا لتنفيذ مخططات سياسية

عكرمة صبري: الاحتلال يستغلّ كورونا لتنفيذ مخططات سياسية
وشدد صبري في تصريحات صحفية -اليوم الخميس- على أن الاحتلال يضيّق على الفلسطينيين في الوقت الذي يسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى يوميًّا.

وأكد أنَّ هذا التضييق يهدف لتخفيف عدد المصلين في المسجد الأقصى، وأن دعوته للاهتمام بالنواحي الصحية هدفها سياسي، مشدداً على ضرورة مراعاة المقدسيين الجانب الصحي لحمايتهم.

وأشار إلى أنَّ الاحتلال حرر -وما يزال- مئات الغرامات بحقّ المقدسيين الذين يخرجون من بيوتهم أكثر من المسافة المحددة لهم (1000 متر)، في حين لا يُحاسِب المقتحمين الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى المسجد الأقصى.

وحذَّر صبري من تركيز الاحتلال استهدافه للبلدة القديمة في محاولة تفريغها من المقدسيين، ووضع الحواجز على أبوابها الرئيسة، ومنع دخولها إلا لمن كانت عنوانَه في البطاقة الشخصية من البلدة القديمة، بحيث يمنع المقدسي من الأحياء الأخرى دخول البلدة القديمة وبالتالي يتحقق تفريغ البلدة والمسجد الأقصى.

وجدَّد صبري الدعوة لشد الرحال والصلاة في المسجد الأقصى، مع ضرورة التزام التعليمات الصحية، والتباعد في الصلوات.
رقم : 911587
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