قائد الجيش الايراني: سلاح الجو تحول الى قوة قل نظيرها للمسيّرات

وأدلى اللواء موسوي بتصريحاته اليوم الخميس خلال زيارة تفقدية قام بها لقاعدة "الشهيد عبدالكريمي" الجوية في بندرعباس جنوب ايران حيث تفقد مختلف الاقسام التي تضم مركز القيادة والصيانة الاساسية (اوفرهول) والطيران والقدرات العملانية.



وتحدث القائد العام للجيش الى الطيارين والعاملين في هذه القاعدة ووجه لهم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة وقال: ان القوة الجوية للجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية قد ادت واجباتها الموكلة بها على اتم وجه وخرجت مرفوعة الراس منها واليوم ايضا اضحت تمتلك قدرة طائرات مسيرة منقطعة النظير.