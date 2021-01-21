محافظ بغداد يوعز بتشكيل لجنة لإنجاز معاملات ضحايا تفجيري اليوم

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال العطا في بيان: "أوعزنا بتشكيل لجنة متخصصة من دائرة التعويضات لإنجاز معاملات ضحايا تفجيرات الباب الشرقي"، لافتا الى ان "محافظة بغداد تولي اهتماما بالغا لشريحة المتضررين من جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية".



ووجه، وفقا للبيان، بتشكيل لجنة متخصصة من موظفي دائرة التعويضات لانجاز معاملاتهم التعويضية على الفور"، مقدما "تعازيه لذوي الشهداء داعيا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وكذلك الشفاء العاجل للجرحى والمصابين ".