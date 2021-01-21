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الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 19:29

مكتب السيد السيستاني يدين تفجير بغداد وهذه توصيته للاجهزة الامنية

مكتب السيد السيستاني يدين تفجير بغداد وهذه توصيته للاجهزة الامنية
وحسب موقع (ناس) أصدر مكتب السيد السيستاني، بياناً أدان خلاله التفجير الانتحاري الذي راح ضحيته حتى الان في حصيلة غير نهائية 32 شهيدا و110 جرحى.

ونشر المكتب البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

(انا لله وإنّا إليه راجعون)

مرة أخرى استهدف الارهابيون المتوحشون تجمعاً من المدنيين الابرياء بتفجير مزدوج في ساحة الطيران ببغداد العزيزة، مما أدّى الى سقوط عشرات الشهداء وأضعاف ذلك من الجرحى والمصابين، في مشهد فظيع يؤلم كل ذي ضمير حيّ.

وإننا إذ نتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة الى ذوي الشهداء الكرام ونتضرع الى الله العلي القدير أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ندعو الأجهزة الأمنية المختصة الى أن تكثّف من جهودها وتبذل مزيداً من الجهد في سبيل حفظ الأمن وإفشال خطط الاعداء المتربصين بهذا الشعب المظلوم الذي يعاني من جوانب شتى، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

7 /جمادى الآخرة/ 1442 هـ

مكتب السيد السيستاني (دام ظلّه) ـــ النجف الأشرف
مصدر : وكالات
رقم : 911594
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