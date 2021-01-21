​​​​​​​بيلوسي تؤكد أنها تتابع محاكمة ترامب في الكونغرس

وأشارت في مؤتمر صحفي لها أن "ترامب حرض على العنف واقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، الذي تسبب في صدمات نفسية".



وتعهدت بيلوسي باتخاذ إجراءات بشأن محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ. لافتة إلى أنه دعا أنصاره إلى الخروج على القانون وساعدهم على الوصول إلى مبنى الكابيتول وإحداث الفوضى".



وشكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الله على خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض.



كما أكدت بيلوسي أنه "ستكون هناك محاكمات للمسؤولين عن اقتحام مبنى الكونغرس".



وقالت عن مثيري أحداث الشغب في الكابيتول: "ما من شك في أن هناك أعضاء في هذه الهيئة قدموا المساعدة لمن كان لديهم فكرة أنهم يحتضنون كذبة اختلقها ترامب، وهي أن الانتخابات الرئاسية لم تكن شرعية".



ويتهم مجلس النواب الأمريكي ترامب بالتحريض على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.



ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أعضاء المجلس إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب، وقالت إنه يجب أن يحاسب على تحريضه على الهجوم العنيف الذي وقع الأسبوع الماضي على الكونغرس.



وأضافت بيلوسي في بداية مناقشة مجلس النواب مساءلة ترامب بعد أحداث السادس من يناير/ كانون الثاني، والتي خلفت خمسة قتلى: "نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد، هذا العصيان المسلح على دولتنا".



وكانت بيلوسي قد قالت في وقت سابق إن ترامب يمثل حاليا خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية.



وتابعت في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "القسم الذي أداه أعضاء الكونغرس يوجب عليهم دعم الدستور والدفاع عنه"، مضيفة: "تلك هي مهمتنا في هذه اللحظة الحزينة".



وتابعت: "دونالد ترامب ارتكب انتهاكا غير مسبوق في تاريخ الكونغرس".



ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، إن ترامب ارتكب جريمة شنيعة بشكل خاص ضد البلاد، من خلال التحريض للهجوم على مبنى الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020".