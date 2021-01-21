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الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 21:11

روسيا تدعو لرفع الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا

روسيا تدعو لرفع الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الخميس: “يتعين على الاتحاد الأوروبي إظهار سلامة عقله والعودة إلى المجال القانوني الدولي من خلال رفع العقوبات الأحادية غير المشروعة التي فرضها على سورية بشكل نهائي لمصلحة الشعب السوري وبما يضمن الاستقرار والأمن الإقليميين”.

وأعربت زاخاروفا عن أسفها العميق إزاء إجراءات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد سورية ومنها بحق وزير خارجيتها الدكتور فيصل المقداد مؤكدة أنها لا تخدم استقرار الوضع في سورية ولا تساعد في التغلب على عواقب الأزمة فيها بل تؤدي ببساطة إلى تفاقمها وقالت: “لا بد لأعضاء الاتحاد الأوروبي أن يعرفوا ذلك”.

ودعت الصين عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس إلى إلغاء الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري فوراً مؤكدة أنها تؤثر بشكل مباشر على حياة السوريين وتعرقل وصول الإمدادات والخدمات الطبية إليهم.
مصدر : وكالات
رقم : 911603
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