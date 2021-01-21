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الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 21:22

الفياض: قواتنا لن تسمح للإرهاب استباحة مدننا مرة أخرى

الفياض: قواتنا لن تسمح للإرهاب استباحة مدننا مرة أخرى
وفيما يلي نص بيان الفياض:

مرة أخرى يضرب الإرهاب الغادر مدننا ومناطقنا السكنية وهذه المرة في سوق شعبية تضم الكسبة والفقراء والطبقات الكادحة ليوقع عشرات الشهداء والجرحى في مشهد مؤلم أعاد الى الذاكرة سنوات إيغال العصابات الإرهابية في دماء أبناء شعبنا. ونحن في الوقت الذي نعزي فيه أنفسنا وأهلنا بهذا المصاب الجلل، نؤكد ان محاولات الإرهاب الخائبة لن تنال من عزيمة شعبنا وقدرات القوات الأمنية والحشد الشعبي الذين انهوا خرافة “داعش” واسدلوا عليها الستار الى الأبد فتحولت الى فلول متشرذمة تريد بشتى الطرق إثبات وجودها لكن قواتنا بمختلف صنوفها لهم بالمرصاد ولن يسمحوا بأن تكون مدننا مستباحة من قبل الإرهاب مرة أخرى. ونحن كلنا ثقة بقدرة واقتدار قواتنا الأمنية وحشدنا الشعبي والأجهزة الاستخبارية في حماية المدنيين واجهاض مخططات الأعداء ورد كيدهم في نحورهم ولن يجعلوا لهم مكانا آمنا على هذه الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء.
مصدر : وكالات
رقم : 911605
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