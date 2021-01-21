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الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 23:19

البحرين: قطر لم تبد أي بادرة لحلحلة القضايا العالقة معنا

البحرين: قطر لم تبد أي بادرة لحلحلة القضايا العالقة معنا
وقال الزياني: إن "السلطات القطرية لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات".

وأضاف، "على قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل".

وتابع أن "وزارة الخارجية البحرينية بعثت رسالة خطية إلى وزير خارجية قطر، بناء على مقررات بيان العلا، تضمنت دعوة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المحادثات الثنائية حيال القضايا والموضوعات العالقة بين الجانبين، لكن وزارة الخارجية وحتى تاريخه لم تتلق من الجانب القطري ردا أو جوابا بشأن ما ورد في الرسالة المذكورة".

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب وضرب استقرار المنطقة، فيما تنفي الدوحة التهم، وتعتبرها “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.
مصدر : وكالات
رقم : 911617
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