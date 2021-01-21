الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 23:27

خرق لاتفاق المصالحة الخليجية: اعتقال قطريين في البحرين

خرق لاتفاق المصالحة الخليجية: اعتقال قطريين في البحرين
ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي تصريح الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة عبد الرحمن الدوسري وجاء فيه أنَّ "الأشخاص القطريين الذين أوقفوا على منفذ جسر الملك فهد، لم يتبعوا الإجراءات التنظيمية المطلوبة عند الدخول، والمتمثلة في الحصول على الموافقة عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك".

تجدر الإشارة إلى أنَّ قرار اعتقال المواطنين القطريين يأتي بعد انعقاد قمة مصالحة خليجية في محافظة العُلا السعودية في 5 كانون الأول/يناير الجاري.

وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت قبل أيام الاستحواذ على عقارات يملكها أبناء "خالد ناصر المسند"، خال أمير قطر تميم آل ثاني، بناءً على طلب من وزارة الداخلية.
مصدر : وكالات
رقم : 911620
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
21 كانون الثاني 2021
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
21 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
21 كانون الثاني 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
21 كانون الثاني 2021
ابنة الشهيد سليماني لترامب: أصبحت مهزوما ومعزولا
ابنة الشهيد سليماني لترامب: أصبحت مهزوما ومعزولا
21 كانون الثاني 2021
برلماني تونسي لـ"إسلام تايمز": الحكام المطبعين مع إسرائيل لن يجنوا إلا غضب شعوبهم
برلماني تونسي لـ"إسلام تايمز": الحكام المطبعين مع إسرائيل لن يجنوا إلا غضب شعوبهم
المراسلة معصومة فروزان
21 كانون الثاني 2021
اعتقال ترامب أصبح ممكناً بعد الإطاحة به
اعتقال ترامب أصبح ممكناً بعد الإطاحة به
المراسلة معصومة فروزان
21 كانون الثاني 2021
إسرائيل واختلاق الأكاذيب...الطلاب الفلسطينيون محرومون من التعلم!
إسرائيل واختلاق الأكاذيب...الطلاب الفلسطينيون محرومون من التعلم!
20 كانون الثاني 2021
شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟
شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟
20 كانون الثاني 2021
روحاني: إدارة ترامب ترحل اليوم ولم تحقق سوى الظلم والفساد
روحاني: إدارة ترامب ترحل اليوم ولم تحقق سوى الظلم والفساد
20 كانون الثاني 2021
ظريف: نرحب بدعوة قطر لحوار إيراني خليجي
ظريف: نرحب بدعوة قطر لحوار إيراني خليجي
20 كانون الثاني 2021
إيران تعلن فرض عقوبات على ترامب ومسؤولين بحكومته
إيران تعلن فرض عقوبات على ترامب ومسؤولين بحكومته
20 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو