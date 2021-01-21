الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد

وشملت التغييرات الأمنية، إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق أحمد أبو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.



كما قرر الكاظمي، إقالة عبد الكريم عبد فاضل مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام إدارة "خلية الصقور"، وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.



كما تقرر نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع، و تكليف اللواء الركن أحمد سليم قائداً لعمليات بغداد.



وقرر رئيس الوزراء العراقي أيضاً إقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية، وكذلك إقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه.



وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية في وقت سابق أن مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعا طارئا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية في مقر قيادة عمليات بغداد، لكن من دون الكشف عن أي تفاصيل.



واستشهد 32 شخصا وأصيب 110 آخرون بجروح في تفجيرين انتحاريين وسط بغداد، في اعتداء أوقع أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.



كما اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، الوقوف بحزم ضد المحاولات المارقة لزعزعة استقرار البلاد.



وقال صالح في تغريدة له على موقع تويتر، ان "الانفجارين الارهابيين ضد المواطنين الآمنين في بغداد، وفي هذا التوقيت، يؤكدان سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة، وتطلعات شعبنا في مستقبل يسوده السلام".



وفي ذات السياق، وكان اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة أوضح، أن أحد الانتحاريين تظاهر أنه بحاجة للمساعدة، وحين تجمع الناس أقدم على تفجير حزامه الناسف، لجمع أكبر عدد من الضحايا.



وأضاف أن القوات الأمنية كانت تلاحق أحد الانتحاريين إلا أنه فجر نفسه عند الوصول إلى السوق. وأكد أن الإرهابيين يحاولون استهداف المناطق الشعبية لكبر حجمها.



