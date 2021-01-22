جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية

خاص (إسلام تايمز) - قالت مصادر عراقية على صلة بصناع القرار في بغداد، اليوم الجمعة، إن جهات في حكومة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تحاول إخفاء هوية منفذي الهجومين الإرهابيين الذي استهدف سوقاً شعبياً الذي وقع في ساحة الطيران وسط بغداد وراح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى من المواطنين.