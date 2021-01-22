داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد

العراق (إسلام تايمز) - أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن الهجومين الإرهابيين الانتحاريين جرى تنفيذهما في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد وأسفر عن 32 شهيداً وأكثر من 100 جريح من المواطنين.