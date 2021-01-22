داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد

وذكر التنظيم الإرهابي في بيان له نشرته وكالة أعماق التابعة له، إن "الإرهابي الانتحاري الذي نفذ الهجوم الأول يدعى أبو يوسف الأنصاري عندما فجر نفسه بحزام ناسف بين المواطنين الأبرياء"، مضيفاً "وبعد ذلك أعقبه هجوم آخر نفذه إرهابي يدعى "محمد عارف المهاجر".
واستخدم تنظيم داعش الإرهابي في بيانه الرسمي مصطلح "المهاجر" في إشارة إلى أن أحد المجرمين الانتحاريين هو مقاتل أجنبي.
وكانت مصادر إعلامية قالت في حديث لموقع "إسلام تايمز
"، إن أحد المنفذي يحمل الجنسية السعودية ودخل العراق عبر منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية بصفة سائق شاحنة.