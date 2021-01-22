موقع قائد الثورة الالكتروني ينشر بوسترا تزامنا مع رحيل ترامب

اسلام تايمز (ايران) - نشر الموقع الالكتروني لقائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي بوسترا بالتزامن مع رحيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن السلطة.