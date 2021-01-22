الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 كانون الثاني 2021 ساعة 09:36

مسؤولان أمريكيان: موريتانيا وإندونيسيا كانتا على وشك التطبيع مع 'اسرائيل'

مسؤولان أمريكيان: موريتانيا وإندونيسيا كانتا على وشك التطبيع مع
وبحسب الصحيفة، كان التوصل إلى اتفاق مع موريتانيا هو الأقرب، إذ يعتقد المسؤولان الأمريكيان بأن إدارة ترامب كانت على بعد أسابيع فقط من إبرام الصفقة.

وجرى تحديد الدولة الواقعة في شمال غرب إفريقيا من قبل فريق ترامب "لصفقات التطبيع" بقيادة كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر والمبعوث الخاص آفي بركوفيتش، كمرشحة محتملة للحذو حذو الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في اتفاق العار والخيانة، بالنظر إلى العلاقات التي كانت لها مع الاحتلال في الماضي.

وأصبحت موريتانيا ثالث دولة عضو في جامعة الدول العربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع كيان الاحتلال في عام 1999، لكنها قطعت العلاقات بعد 10 سنوات على خلفية حرب غزة 2009-2008.

وقال المسؤولان إن إندونيسيا كانت مرشحة للانضمام إلى اتفاقيات الخيانة، وزعما أنه كان من الممكن التوقيع على اتفاق لو استمر ترامب شهرا أو شهرين آخرين في منصبه.

دولٌ أخرى على قائمة التطبيع

وفي هذا السياق، أكد مسؤول أمريكي كبير هذا الأسبوع أن "موريتانيا وإندونيسيا على رأس القائمة، لكنها تتغير بناء على الظروف المختلفة".

وكشف مسؤول آخر أن فريق ترامب كان أيضا في مرحلة "متوسطة" من المحادثات مع سلطنة عُمان والسعودية حول موضوع التطبيع، بينما أوضح أن الاتفاقيات مع تلك الدول كانت ستستغرق وقتا أطول.

يذكر أن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن قد أعرب عن دعمه لاتفاقيات العار خلال الحملة الانتخابية، وأعلن مرشحه لوزارة الخارجية أنتوني بلينكين أن "تشجيع الدول العربية على الاعتراف بـ"إسرائيل" والتطبيع معها هو شيء دعمناه خلال عهد باراك أوباما- بايدن وسندعمه في إدارة بايدن-هاريس".
مصدر : وكالات
رقم : 911648
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إسرائيل والإمارات تدعوان بايدن لمعاقبة "حزب الله" ولبنان!
إسرائيل والإمارات تدعوان بايدن لمعاقبة "حزب الله" ولبنان!
داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد
داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد
22 كانون الثاني 2021
جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية
جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية
22 كانون الثاني 2021
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
21 كانون الثاني 2021
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
21 كانون الثاني 2021
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
21 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
21 كانون الثاني 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
21 كانون الثاني 2021
ابنة الشهيد سليماني لترامب: أصبحت مهزوما ومعزولا
ابنة الشهيد سليماني لترامب: أصبحت مهزوما ومعزولا
21 كانون الثاني 2021
برلماني تونسي لـ"إسلام تايمز": الحكام المطبعين مع إسرائيل لن يجنوا إلا غضب شعوبهم
برلماني تونسي لـ"إسلام تايمز": الحكام المطبعين مع إسرائيل لن يجنوا إلا غضب شعوبهم
المراسلة معصومة فروزان
21 كانون الثاني 2021
اعتقال ترامب أصبح ممكناً بعد الإطاحة به
اعتقال ترامب أصبح ممكناً بعد الإطاحة به
المراسلة معصومة فروزان
21 كانون الثاني 2021
إسرائيل واختلاق الأكاذيب...الطلاب الفلسطينيون محرومون من التعلم!
إسرائيل واختلاق الأكاذيب...الطلاب الفلسطينيون محرومون من التعلم!
20 كانون الثاني 2021
شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟
شرخ عميق في حزب العدالة والتنمية المغربيّ.. الأسباب والنتائج؟
20 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو