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الجمعة 22 كانون الثاني 2021 ساعة 09:57
بعد اتفاق العار..

استثمار إماراتي في حقول الطاقة الشمسية في الأراضي المحتلة

استثمار إماراتي في حقول الطاقة الشمسية في الأراضي المحتلة
وكشف الموقع العبري أن اتفاق التعاون وُقّع الثلاثاء بين "مصدر للطاقة النظيفة" وشركة EDF Renewables "الإسرائيلية" التي تدير 18 مشروعا للطاقة الشمسية في الأراضي المحتلة.

وينصّ الاتفاق على دخول الإمارات كشريكة في مشاريع استراتيجية تعمل الشركة "الفرنسية -الاسرائيلية" على إدارتها أو ستقيمها مستقبلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد موقع "غلوبس" أنه بموجب التقديرات يدور الحديث عن استثمار أولي بقيمة 100 مليون دولار وستزيد على مدار سنوات بالتناسب مع المشاريع التي ستشارك بها الشركة الاماراتية.

وتعتبر شركة "مصدر" هي الذراع الاستثمارية بالطاقة المتجددة لشركة "مبادلة للاستثمار" وهي صندوق الاستثمار الإستراتيجي لأبو ظبي، التي تدير ثروة تقدر بربع تريليون دولار.

كما أن أرباح الشركة تأتي من النفط وهي مرتبطة بولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، إذ تعتبر الشركة لاعبًا فعّالًا في سوق الاستثمارات العالمية، بالتشديد على مشاريع تكنولوجية.

أما شركة EDF Renewables التي بدأت بالعمل في الأراضي المحتلة عام 2010 فقد استثمرت ما يقارب 3 مليارات شيكل بإقامة حقول للطاقة الشمسية.

وبحسب الموقع "الإسرائيلي"، فإن التعاون الذي وصفته بالاستراتيجي مع الشركة الإماراتية سيكون بالمشاركة بمشاريع قائمة وفي مناقصات ستعلن عنها سلطات الاحتلال مستقبلا.
مصدر : وكالات
رقم : 911659
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