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الجمعة 22 كانون الثاني 2021 ساعة 10:01

الأمم المتحدة تحدد موعدا لاختيار حكومة انتقالية في ليبيا

الأمم المتحدة تحدد موعدا لاختيار حكومة انتقالية في ليبيا
وجمعت الأمم المتحدة في نوفمبر 75 مشاركا ليبيا في حوار سياسي في تونس بهدف وضع خارطة طريق للانتخابات العامة على أن تجرى في أواخر ديسمبر.

وبعد جدل على مدى أسابيع، اتفق المشاركون في الحوار هذا الأسبوع على قواعد لاختيار مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات.

وأفادت الأمم المتحدة أمس الخميس بأن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير.

ومنذ 2014 تعيش ليبيا في حالة انقسام بين حكومتين متنافستين في العاصمة طرابلس بغرب البلاد وفي الشرق.
مصدر : وكالات
رقم : 911663
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