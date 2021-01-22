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الجمعة 22 كانون الثاني 2021 ساعة 11:40

واعظي يجدد رفض طهران التفاوض من جديد على الاتفاق النووي

واعظي يجدد رفض طهران التفاوض من جديد على الاتفاق النووي
وفيما يتعلق بتولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، أعرب واعظي في حديثه لوكالة الأنباء الايرانية الرسمية (ارنا) اليوم الجمعة، عن أمله بأن لا يمارس بايدن ذات السياسة التي مارستها الحكومة السابقة معتبرا أن سياسة دونالد ترامب كبدت الولايات المتحدة أضرارا فادحة كما انها حطت من كرامة الولايات المتحدة الى جانب انها اثارت بغض الايرانيين تجاهها.

وشدد واعظي على أن ايران غير معنية بالذي يجري في الولايات المتحدة، ولكن فيما يتعلق بالاتفاق النووي فان الأمر يتوقف على مدى تنفيذ التزاماتهم، "فاذا كانوا صادقين في تنفيذ التزاماتهم فان الوضع والظروف ستتغير".

واضاف قائلا: "لقد جرى التفاوض على الاتفاق النووي ولن يكون هناك تفاوض جديد بشأنه، والأمر يعود اليهم ان كانوا يريدون العودة للاتفاق النووي أو لا يعودون، وما يهمنا هو الغاء اجراء الحظر ضد الشعب الايراني".
رقم : 911675
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