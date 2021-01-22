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الجمعة 22 كانون الثاني 2021 ساعة 11:43

المجلس الانتقالي يصعد ضد جماعة هادي ويحذر

المجلس الانتقالي يصعد ضد جماعة هادي ويحذر
وعبّر المجلس في بيان على لسان علي عبدالله الكثيري عضو هيئة الرئاسة، المتحدث الرسمي للمجلس، عن استنكاره، لأعمال القمع والتنكيل والإرهاب التي تمارسها سلطة هادي بمحافظة شبوة، ضد أبناء المحافظة وفي مقدمتهم منتسبي قوات النخبة الشبوانية.

وقال المجلس انه في الوقت الذي كان المجلس ومن خلفه أبناء الشعب الجنوبي والقوى السياسية يأملون أن تسير إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض ومن ذلك الشق العسكري بسلاسة، تصر جماعة هادي على تعطيل تنفيذ هذه الالتزامات وفي صدارة ذلك عرقلة عودة قوات النخبة الشبوانية وانتشارها في المحافظة.

واكد المجلس "لاحظنا وبأسف شديد تزايد أعمال القتل والقمع والإرهاب والاعتقالات والمطاردة التي تستهدف قوات النخبة دون مبرر سوى الانتقام من دور هؤلاء الأفراد في تطهير محافظتهم من الإرهاب وأعمال التقطع والحرابة" بحسب ماجاء في البيان.

واضاف البيان "إن المجلس الانتقالي الجنوبي وهو يدين هذه الأعمال الإرهابية المتعارضة مع نصوص وروح اتفاق الرياض ومع كافة القوانين والشرائع، فإنه يؤكد على ضرورة تنفيذ التزامات الاتفاق وتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذه بالعمل ومن اللحظة بما في ذلك وقف كل الأعمال القمعية التي تستهدف منتسبي قوات النخبة والتهيئة لعودتهم وانتشارهم في مواقعها المحددة تجنباً لسيناريوهات لا تخدم الهدف الذي جاء من اجله الاتفاق".

كما طالب المجلس دول تحالف العدوان السعودي بادانة هذه الأعمال الخارجة عن القانون والعادات والقيم والمتعارضة مع نص وروح الاتفاق وإلزام هذه الميليشيات الخارجة عن الاتفاق بتنفيذ ما عليها كشرط أساس للمضي في تنفيذ ماتبقى من بنود الاتفاق كما ورد في بيان المجلس.
مصدر : وكالات
رقم : 911677
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