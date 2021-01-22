الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته

إسلام تايمز (العراق) - قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن ما حصل يوم أمس في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد من هجوم إرهابي مزدوج هو خرق أمني يجب معالجته، مشيراً إلى أن "الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الاعلام، بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة اطفالنا ليست مجاملة، ومن لا يرتقي الى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه ان يتنحى من موقعه".