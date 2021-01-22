نائب عراقي يدعو لإعدام "إرهابيين" في سجون الحوت

ويضم سجون الحوت الذي ذاع صيته عدداً من أخطر متشددي تنظيم القاعدة وداعش وباقي الجماعات الإرهابية وأغلبهم من حملة الجنسيات الأجنبية الذين جرى اعتقالهم في العراق طيلة السنوات الماضية.



وكتب الصيادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "اعدموا من في سجن الحوت فأنهم مهيأون لتفجير أجسادهم".

كما طالب الصيادي "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إقالة نفسه من منصب رئيس جهاز المخابرات، كونه فشل فشلاً ذريعاً، وحوله الى جهاز للتنصت على المعارضين ومراقبة صفحات الفيسبوك!"، على حد قوله.



وجاءت هذه المطالبات عقب هجوم انتحاري مزدوج استهدفت ساحة الطيران وسط بغداد أمس الخميس وأدى إلى استشهاد 32 شخصاً فيما أصيب أكثر من 100 آخرين بجروح، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.