?>?> البنتاغون يقيم سعي بايدن لتمديد معاهدة ’ستارت – 3’ مع روسيا - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 كانون الثاني 2021 ساعة 17:02

البنتاغون يقيم سعي بايدن لتمديد معاهدة ’ستارت – 3’ مع روسيا

البنتاغون يقيم سعي بايدن لتمديد معاهدة ’ستارت – 3’ مع روسيا
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، في تصريح نشر الخميس إن "التزام روسيا بالمعاهدة يخدم مصالح أمننا القومي بشكل جيد، والأمريكيون في أمان أكبر إذا بقيت معاهدة ستارت 3 من دون تغيير وسارية المفعول".

ورأى المتحدث باسم البنتاغون أن تمديد قيود المعاهدة بشأن المخزونات النووية الاستراتيجية حتى عام 2026 سيمنح البلدين "الوقت والفضاء لدراسة آليات جديدة للحد من التسلح، يمكن أن تقلل من المخاطر على الأمريكيين".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قد أكدت مساء الخميس أن الولايات المتحدة تعتزم توجيه اقتراح إلى روسيا لتمديد معاهدة "ستارت - 3" لمدة خمس سنوات.

وقبل يوم من ذلك، شدد المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على أن تمديد المعاهدة يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، فيما رحب الكرملين بظهور الإرادة السياسية للولايات المتحدة لتمديد معاهدة ستارت - 3
مصدر : وكالات
رقم : 911717
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته
الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته
22 كانون الثاني 2021
مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية
مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
عباس العرداوي لـ"إسلام تايمز": المستفيد من تفجيرات بغداد الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه
عباس العرداوي لـ"إسلام تايمز": المستفيد من تفجيرات بغداد الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
المتحدث باسم الداخلية العراقية لـ"إسلام تايمز": التحقيقات بشأن تفجيري ساحة الطيران لم تكتمل
المتحدث باسم الداخلية العراقية لـ"إسلام تايمز": التحقيقات بشأن تفجيري ساحة الطيران لم تكتمل
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
إسرائيل والإمارات تدعوان بايدن لمعاقبة "حزب الله" ولبنان!
إسرائيل والإمارات تدعوان بايدن لمعاقبة "حزب الله" ولبنان!
22 كانون الثاني 2021
داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد
داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد
22 كانون الثاني 2021
جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية
جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية
22 كانون الثاني 2021
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
21 كانون الثاني 2021
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
21 كانون الثاني 2021
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
21 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
21 كانون الثاني 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
21 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو