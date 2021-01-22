الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 كانون الثاني 2021 ساعة 19:55

استطلاع إسرائيلي: فرص نتنياهو ضعيفة في تشكيل الحكومة

استطلاع إسرائيلي: فرص نتنياهو ضعيفة في تشكيل الحكومة
ووفق استطلاع رأي شارك فيه 522 مستوطنًا، نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، فإن احتمالات حصول حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده نتنياهو، لا تتجاوز 31 مقعدا في الكنيست (البرلمان) من أصل 120.

وللحصول على ثقة الكنيست في تأليف الحكومة، يحتاج نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف يضم 61 عضوا على الأقل من إجمالي عدد الأعضاء (50+1).

ولكن استطلاع الرأي أوضح أن احتمالات حصول حلفاء نتنياهو التقليديين (حزبي شاس ويهودوت هتوراه) على مقاعد بالكنيست لا يتجاوز 16 مقعدا، ما يعيق نتنياهو عن الوصول إلى عتبة الأصوات اللازمة لتشكيل حكومة.

ولذلك يتعين على نتنياهو استمالة عدد إضافي من الأحزاب اليمينية، أبرزها "أمل جديد" بزعامة جدعون ساعر، وتحالف "يمينا" بزعامة وزير الحرب السابق نفتالي بينيت، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الحرب الأسبق أفيغدور ليبرمان.

ولكن ساعر، قال مسبقا إنه على استعداد للمشاركة في ائتلاف مع "الليكود" شريطة عدم وجود نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد، فيما أعلن بينيت، مساعيه لرئاسة الحكومة القادمة.

كما رفض ليبرمان من قبل الانضمام إلى نتنياهو، في مساعيه لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأشار الاستطلاع إلى إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة، من تحالف عدة أحزاب وهي "أمل جديد"، و"يمينا"، و"إسرائيل بيتنا"، و"هناك مستقبل"، و"ميرتس"، و"الإسرائيليون"، و"أزرق أبيض" بزعامة وزير الحرب بيني غانتس.

ورجح استطلاع الرأي أن يحصل هذا التحالف على 63 مقعدا في الكنيست، لكنه لم يبين كيفية نجاح تشكيل التحالف في ظل تضارب وتعارض مواقف تلك الأحزاب في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والدينية.

والانتخابات الإسرائيلية المقبلة، هي الرابعة في غضون عامين بعد انتخابات أبريل/ نيسان 2019، وسبتمبر/ أيلول من العام نفسه، ومارس/ آذار 2020.
مصدر : وكالات
رقم : 911731
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته
الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته
22 كانون الثاني 2021
مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية
مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
عباس العرداوي لـ"إسلام تايمز": المستفيد من تفجيرات بغداد الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه
عباس العرداوي لـ"إسلام تايمز": المستفيد من تفجيرات بغداد الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
المتحدث باسم الداخلية العراقية لـ"إسلام تايمز": التحقيقات بشأن تفجيري ساحة الطيران لم تكتمل
المتحدث باسم الداخلية العراقية لـ"إسلام تايمز": التحقيقات بشأن تفجيري ساحة الطيران لم تكتمل
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
إسرائيل والإمارات تدعوان بايدن لمعاقبة "حزب الله" ولبنان!
إسرائيل والإمارات تدعوان بايدن لمعاقبة "حزب الله" ولبنان!
22 كانون الثاني 2021
داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد
داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد
22 كانون الثاني 2021
جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية
جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية
22 كانون الثاني 2021
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
21 كانون الثاني 2021
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
21 كانون الثاني 2021
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
21 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
21 كانون الثاني 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
21 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو