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الجمعة 22 كانون الثاني 2021 ساعة 20:04
إصابة 3 مواطنين بانفجار عبوتين جنوبي سوريا
وتمكنت الجهات المختصة من تفكيك عبوة ثالثة بالقرب من مكان الانفجار وتم إسعاف المصابين إلى مشفى مدينة الصنمين.
مصدر :
وكالات
رقم :
911734
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