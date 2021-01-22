كتائب حزب الله العراق: التفجيرات هدف سعودي في إطار 'صفقة القرن'

وأضاف محيي للمسيرة أن تفجيرات الأمس تأتي ضمن محاولة تنفيذ الأجندة الأمريكية في المنطقة والسعي لإبقاء القوات الأمريكية في العراق بالحجج الأمنية.



وتابع بالقول إن نقل المعركة إلى داخل العراق هدف سعودي في إطار "صفقة القرن" لدفع العراق نحو التطبيع.



وأكد متحدث كتائب حزب الله أن العراق أمام مرحلة جديدة من المواجهة ينبغي التصدي لها وهذه المعركة ستنتقل إلى عقر دار من أشعلوها.



واختتم حديثه للمسيرة أن هناك مجاميع تكفيرية تتدرب في المعسكرات الأمريكية داخل سوريا أو على الحدود العراقية السورية أو الحدود العراقية الأردنية.