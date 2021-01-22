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الجمعة 22 كانون الثاني 2021 ساعة 20:17

الرئيس التركي يهدد بشن هجوم شمال العراق

الرئيس التركي يهدد بشن هجوم شمال العراق
وفي تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، أكد أن بلاده قد تتدخل بنفسها "من أجل إخراج إرهابيي منظمة بي كا كا" من قضاء سنجار شمالي العراق".

وقال أردوغان: "لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة".
مصدر : وكالات
رقم : 911737
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