الرئيس التركي يهدد بشن هجوم شمال العراق

وفي تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، أكد أن بلاده قد تتدخل بنفسها "من أجل إخراج إرهابيي منظمة بي كا كا" من قضاء سنجار شمالي العراق".



وقال أردوغان: "لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة".