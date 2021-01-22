الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 كانون الثاني 2021 ساعة 20:20

المنامة تسعى لتلفيق تهمة قتل ضد الشيخ عاشور تمهيدا لتصفيته

المنامة تسعى لتلفيق تهمة قتل ضد الشيخ عاشور تمهيدا لتصفيته
وقالت العائلة في بيان، إن ما جاء في بيان الأمانة العامة للتظلمات، بأن الشيخ زهير أجرى اتصالا بأسرته بعد انقطاع ستة أشهر، لأول مرة بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2021، هو ادعاء عار عن الصحة، إذ أن أول اتصال كان في السابع عشر من الشهر الجاري، وأشار فيه إلى تغير أحواله وتحسن وضعه – على حد تعبيرها.

وأضافت أن التظلمات استبدلت متعمدة، تاريخ الاتصال الذي تخلله صراخ ثم قطع للاتصال، من يوم 18 إلى يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2021، في حين بينت العائلة في بيان سابق، أن الشيخ سرد في اتصاله الثاني، بعض الانتهاكات وأنواع التعذيب التي تعرض لها، والتي على إثرها حصلت مشادة بينه وبين أحد عناصر الشرطة في السجن، في محاولة لمنعه من إكمال سرده لما تعرض له، وانتهى ذلك بقطع الاتصال فجأة، ولفتت إلى أن السلوك الذي انتهجته الأمانة العامة للتظلمات متعمد، ويراد منه إخفاء الحقيقة وتضليل الرأي العام – على حد قولها.

وأكدت العائلة أن الشيخ نفى نفيا قاطعا الاتهامات التي أوردتها التظلمات حول تحريضه أحد السجناء للاعتداء على شرطي، والشروع في جريمة قتل، وأكد عدم تواجده في مكان الحادثة أو ارتباطه بها بأي وجه من الوجوه- بحسب تعبيرها.

وأضافت أن التظلمات لفقت للشيخ حادثة لم يكن موجودا فيها، ودعتها إلى عرض التصوير المرئي للحادثة التي وقعت بين السجين وأحد عناصر الشرطة من أصول عربية، إذا كان الشيخ زهير موجودا، ولفتت إلى أن الشيخ أخبر أسرته بعد انطلاق الحملة لمناصرته، أنه متهم بالتحريض على الشروع في القتل، وأن العقوبة قد تصل في هذه القضية إلى الإعدام- بحسب البيان.

ولفتت إلى أن ذكر هذه الواقعة في بيان التظلمات، ليس له أي ربط بقضية الانتهاكات والمطالبة بالتحقيق فيها، والهدف من ورائها هو تضليل الرأي العام، وتشكيل رأي ضد ضحية التعذيب الشيخ زهير عاشور- بحسب قولها.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة للتظلمات اعترفت بنقل الشيخ عاشور من مبنى لاخر، بحجة تغيير تصنيفه كسجين، وهذا يبين أنه كان تحت الاستهداف، وتساءلت عن كيفية إنهاء أمانة التظلمات التحقيق في أقل من 72 ساعة، أمام قضايا بهذا الحجم، وإعطاء صك براءة للجناة، وتحميل الضحية المسؤولية – على حد تعبيرها.
مصدر : وكالات
رقم : 911738
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته
الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته
22 كانون الثاني 2021
مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية
مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
عباس العرداوي لـ"إسلام تايمز": المستفيد من تفجيرات بغداد الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه
عباس العرداوي لـ"إسلام تايمز": المستفيد من تفجيرات بغداد الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
المتحدث باسم الداخلية العراقية لـ"إسلام تايمز": التحقيقات بشأن تفجيري ساحة الطيران لم تكتمل
المتحدث باسم الداخلية العراقية لـ"إسلام تايمز": التحقيقات بشأن تفجيري ساحة الطيران لم تكتمل
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
إسرائيل والإمارات تدعوان بايدن لمعاقبة "حزب الله" ولبنان!
إسرائيل والإمارات تدعوان بايدن لمعاقبة "حزب الله" ولبنان!
22 كانون الثاني 2021
داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد
داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد
22 كانون الثاني 2021
جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية
جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية
22 كانون الثاني 2021
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
21 كانون الثاني 2021
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
21 كانون الثاني 2021
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
21 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
21 كانون الثاني 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
21 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو