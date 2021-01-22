تويتر يعلق أحد الحسابات المنسوبة إلى قائد الثورة

ووفق الأنباء فقد علّق تويتر أحد الحسابات المنسوبة إلى قائد الثورة، والذي نشر ملصقًا يتعهد فيه بالانتقام القاسي من المسؤولين عن اغتيال الفریق قاسم سليماني.