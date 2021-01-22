شومر: لائحة الاتهام ضد ترامب سترسل إلى مجلس الشيوخ الاثنين

وأضاف شومر يوم الجمعة، أن "مجلس الشيوخ سيسرع إجراءات محاكمة ترامب رغم محاولات تأخيرها"، ما قد يمنع ترامب من العودة للرئاسة مرة أخرى، لافتا إلى أن المحاكمة ستكون "كاملة وعادلة".



من جهته، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، إنه "ينبغي أن تكون محاكمة ترامب كاملة وعادلة وهناك مسائل دستورية يجب الأخذ بها".



وأشار إلى أن "القانون ينص على أن نبدأ المحاكمة فور وصول لائحة الاتهام من مجلس النواب".



وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي يواجه المساءلة مرتين بعد تصويت في مجلس النواب قبل أيام. واتهم المجلس ترامب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير في محاولة فاشلة لمنع الكونغرس من إقرار فوز بايدن رسميا بالرئاسة.