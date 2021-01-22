مصير اسوء من الرحيل ينتظره ترامب !

من المؤكد ان ترامب ترك للرئيس الجديد ارثا ثقيل ومشاكل داخلية عميقة، فامريكا تقف حاليا على حافة الانهيار وخطاب بايدن استحوذت عليه الدعوة إلى الوحدة على غالبيته، من دون أن يتطرق إلى كيفية ترسيخها، في ظل ما تشهده الولايات المتحدة من انقسامات متجذرة.



بالتالي المهمة الرئيسية بناء على خطاب بايدن الافتتاحي هو تسكين الداخل والاهتمام بالشؤون الداخلية للولايات المتحدة، وهي ليست بالمهمة السهلة فعلى بايدن رأب الصدع والانقسام في المجتمع الأميركي الذي لم ينتهي بانتهاء الانتخابات. خاصة وان أنصار ترامب يشكلون قنبلة موقوتة في الجسم الأمريكي تنتظر شرارة التفجير في أي لحظة.



اما ترامب الذي رحل عن البيت الابيض فلازالت لديه معركة متبقية، حيث قالت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي ان الديمقراطيين سيسعون الى مواصلة اجراءات محاكمة رئيس السابق دونالد ترامب، موضحة انها تنتظر موقف مجلس الشيوخ لاستكمال اجراءات محاكمة ترامب في إطار مساءلته لدوره في أعمال الشغب والعنف التي شهدها مبنى الكونغرس في السادس من يناير كانون الثاني الجاري. واضافت انه لا يجب ان يشعر بانه محمي بعد ما ارتكبه خلال الاشهر الاخيرة من ولايته. وشددت بيلوسي على ان دعوة الرئيس جو بايدن للوحدة في خطاب القسم لا تعني نسيان ما حصل في مبنى الكونغرس.



وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير. وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين. ولم يتم حتى الان إرسال التشريع، الهادف إلى منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، إلى مجلس الشيوخ.



ان قرار محاكمة ترامب ومنعه من ترشح مرة سيكون اعداما لطموحه السياسي وهو ليس بالامر الهين على شخص يتبع اسلوب العنجهية والعنف لذلك ينوي زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، تقديم اقتراح لزعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، لتأجيل المحاكمة. ما يعني منح ترامب حوالي أسبوعين للتحضير قبل بدء المرافعات. كما بدأ الرئيس الأمريكي السابق ترامب تشكيل فريق الدفاع عنه في إجراءات عزله الثانية في مجلس الشيوخ، عبر تعيين المحامي، بوتش باورز، المقيم في ساوث كارولينا. كل تلك الخطوات التي يتخذها ترامب او رفاقه انما تنم عن اداركه ان افعاله الهوجاء وسياساته الفاشلة هو اول شخص دفع ثمنها.