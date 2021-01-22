الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 كانون الثاني 2021 ساعة 22:46

مصير اسوء من الرحيل ينتظره ترامب !

مصير اسوء من الرحيل ينتظره ترامب !
من المؤكد ان ترامب ترك للرئيس الجديد ارثا ثقيل ومشاكل داخلية عميقة، فامريكا تقف حاليا على حافة الانهيار وخطاب بايدن استحوذت عليه الدعوة إلى الوحدة على غالبيته، من دون أن يتطرق إلى كيفية ترسيخها، في ظل ما تشهده الولايات المتحدة من انقسامات متجذرة.

بالتالي المهمة الرئيسية بناء على خطاب بايدن الافتتاحي هو تسكين الداخل والاهتمام بالشؤون الداخلية للولايات المتحدة، وهي ليست بالمهمة السهلة فعلى بايدن رأب الصدع والانقسام في المجتمع الأميركي الذي لم ينتهي بانتهاء الانتخابات. خاصة وان أنصار ترامب يشكلون قنبلة موقوتة في الجسم الأمريكي تنتظر شرارة التفجير في أي لحظة.

اما ترامب الذي رحل عن البيت الابيض فلازالت لديه معركة متبقية، حيث قالت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي ان الديمقراطيين سيسعون الى مواصلة اجراءات محاكمة رئيس السابق دونالد ترامب، موضحة انها تنتظر موقف مجلس الشيوخ لاستكمال اجراءات محاكمة ترامب في إطار مساءلته لدوره في أعمال الشغب والعنف التي شهدها مبنى الكونغرس في السادس من يناير كانون الثاني الجاري. واضافت انه لا يجب ان يشعر بانه محمي بعد ما ارتكبه خلال الاشهر الاخيرة من ولايته. وشددت بيلوسي على ان دعوة الرئيس جو بايدن للوحدة في خطاب القسم لا تعني نسيان ما حصل في مبنى الكونغرس.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير. وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين. ولم يتم حتى الان إرسال التشريع، الهادف إلى منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، إلى مجلس الشيوخ.

ان قرار محاكمة ترامب ومنعه من ترشح مرة سيكون اعداما لطموحه السياسي وهو ليس بالامر الهين على شخص يتبع اسلوب العنجهية والعنف لذلك ينوي زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، تقديم اقتراح لزعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، لتأجيل المحاكمة. ما يعني منح ترامب حوالي أسبوعين للتحضير قبل بدء المرافعات. كما بدأ الرئيس الأمريكي السابق ترامب تشكيل فريق الدفاع عنه في إجراءات عزله الثانية في مجلس الشيوخ، عبر تعيين المحامي، بوتش باورز، المقيم في ساوث كارولينا. كل تلك الخطوات التي يتخذها ترامب او رفاقه انما تنم عن اداركه ان افعاله الهوجاء وسياساته الفاشلة هو اول شخص دفع ثمنها.
رقم : 911772
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته
الكاظمي: ما حصل في بغداد خرق أمني ويجب معالجته
22 كانون الثاني 2021
مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية
مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
عباس العرداوي لـ"إسلام تايمز": المستفيد من تفجيرات بغداد الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه
عباس العرداوي لـ"إسلام تايمز": المستفيد من تفجيرات بغداد الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
المتحدث باسم الداخلية العراقية لـ"إسلام تايمز": التحقيقات بشأن تفجيري ساحة الطيران لم تكتمل
المتحدث باسم الداخلية العراقية لـ"إسلام تايمز": التحقيقات بشأن تفجيري ساحة الطيران لم تكتمل
المراسلة معصومة فروزان
22 كانون الثاني 2021
إسرائيل والإمارات تدعوان بايدن لمعاقبة "حزب الله" ولبنان!
إسرائيل والإمارات تدعوان بايدن لمعاقبة "حزب الله" ولبنان!
22 كانون الثاني 2021
داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد
داعش الإرهابي يتبنى الهجومين في بغداد
22 كانون الثاني 2021
جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية
جهات تحاول إخفاء هوية منفذي هجوم بغداد مع إتهامات للسعودية
22 كانون الثاني 2021
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
الكاظمي يقيل قادة أمنيين على خلفية تفجيرات بغداد
21 كانون الثاني 2021
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
أسباب القلق الاسرائيلي من فوز حماس بالانتخابات؟
21 كانون الثاني 2021
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
روحاني: الذين سعوا للاطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين
21 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
الرئيس روحاني يدشن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
21 كانون الثاني 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": شهداء وجرحى بتفجير في بغداد
21 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو